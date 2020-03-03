UEFA Kongresi Amsterdam'da yapıldı - Son Dakika
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UEFA Kongresi Amsterdam'da yapıldı

6 saat önce

44. UEFA Kongresi, üye federasyonların başkan ve yöneticilerinin katılımıyla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlendi.

UEFA Kongresi Amsterdam'da yapıldı, System.String[]

44. UEFA Kongresi, üye federasyonların başkan ve yöneticilerinin katılımıyla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Beurs van Berlage Konferans Merkezi'nde gerçekleştirien kongrede, TFF Başkanı Nihat Özdemir, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş hazır bulundu.

Kongrede katılımcıların oylarıyla Almanya Futbol Federasyonu 1. Başkan Yardımcısı Rainer Koch, 1 yıllığına UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet ise 3 yıllığına FIFA Konseyi üyeliğine seçildi.

UEFA statülerindeki değişikliklerin kabul edildiği kongrede, uluslararası müsabakaların statüsü ve takvimi de konuşuldu.

45. UEFA Kongresi, Belarus'un başkenti Minsk'te yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Amsterdam, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:16 Kaynak: AA
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