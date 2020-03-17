Son Dakika › Spor › UEFA, koronavirüs nedeniyle 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı bir yıl erteleme kararı aldı. - Son Dakika Spor
UEFA, koronavirüs nedeniyle 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı bir yıl erteleme kararı aldı.
6 saat önce
UEFA, koronavirüs nedeniyle 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı bir yıl erteleme kararı aldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:22 Kaynak: AA
UEFA, koronavirüs nedeniyle 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı bir yıl erteleme kararı aldı.
Son Dakika İtalya'da sağlık sistemi çöktü! Koronavirüs tespit edilen hastalar, hastane koridorlarında tedavi ediliyor Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir: Hedef liglerin Haziran sonuna kadar bitirilmesi Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesini feshetti Erdoğan'ın Başdanışmanı Saraçoğlu, koronavirüse karşı koruyan sebzeleri anlattı