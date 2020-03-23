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UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi final karşılaşmalarını süresiz...
6 saat önce
UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi final karşılaşmalarını süresiz erteledi.
UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi final karşılaşmalarını süresiz erteledi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 08:58 Kaynak: AA
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