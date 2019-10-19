Son Dakika Haberleri: UEFA: Kosova ve Rusya takımları birbirleriyle karşılaşmayacak
Son Dakika Spor UEFA: Kosova ve Rusya takımları birbirleriyle karşılaşmayacak

UEFA: Kosova ve Rusya takımları birbirleriyle karşılaşmayacak

1 saat önce

UEFA, güvenlik riskleri nedeniyle Kosova ile Rusya futbol takımlarının Avrupa kupalarında birbirleriyle karşılaşmamasına karar verdi.

UEFA: Kosova ve Rusya takımları birbirleriyle karşılaşmayacak, System.String[]

UEFA, güvenlik riskleri nedeniyle Kosova ile Rusya futbol takımlarının Avrupa kupalarında birbirleriyle karşılaşmamasına karar verdi.

UEFA tarafından yapılan açıklamada, Kosova ve Rusya futbol takımlarının güvenlik riskleri nedeniyle UEFA'nın organizasyonlarında birbirlerine rakip olmayacağı bildirildi. Uygulamanın yeni bir karar alınıncaya kadar süreceği belirtildi. Açıklamada, ayrıca, 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda yer alan iki ülke milli takımlarının maçlarını tarafsız sahalarda oynayacağı kaydedildi.


Kosova, Avrupa, Rusya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 01:16 Kaynak: DHA
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Kosova ile Rusya futbol takımları Avrupa'da eşleşemeyecek
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