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UEFA, Letonya'dan Ventspils takımını 7 yıl Avrupa'dan men etti - Son Dakika

UEFA, Letonya'dan Ventspils takımını 7 yıl Avrupa'dan men etti

09.06.2021 19:06
UEFA, Letonya'dan Ventspils takımını 7 yıl Avrupa'dan men etti, System.String[]

UEFA, dolandırıcılık, rüşvet ve yolsuzluk suçlamaları nedeniyle incelemeye alınan Letonya'dan Ventspils takımının, Avrupa kupalarından 7 yıl men edildiğini açıkladı.

UEFA, dolandırıcılık, rüşvet ve yolsuzluk suçlamaları nedeniyle incelemeye alınan Letonya'dan Ventspils takımının, Avrupa kupalarından 7 yıl men edildiğini açıkladı.

Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından alınan ve UEFA'nın resmi internet sayfasından duyurulan karara göre Ventspils takımı, 2027-2028 sezonu sonuna kadar Avrupa'da uluslararası bir müsabaka oynayamayacak.

Karara göre, kulüp yetkililerinden Adlan Shishkanov ömür boyu, Nikolajs Djakins ise 4 yıl futboldan men edildi.

Ayrıca UEFA, verdiği kararların dünya çapında uygulanmasını FIFA'dan talep etti.

Dolandırıcılık, Letonya, Rüşvet, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor UEFA, Letonya'dan Ventspils takımını 7 yıl Avrupa'dan men etti - Son Dakika Spor


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