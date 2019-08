UEFA, Liverpool ve Chelsea'den İstanbul tanıtımı

UEFA Süper Kupa Finali'nde Beşiktaş Park'ta karşılaşacak olan 2 İngiliz devi Liverpool ve Chelsea, sosyal medya hesaplarından İstanbul tanıtımlı paylaşımlar yaptı.

UEFA Süper Kupa Finali'nde Beşiktaş Park'ta karşılaşacak olan 2 İngiliz devi Liverpool ve Chelsea, sosyal medya hesaplarından İstanbul tanıtımlı paylaşımlar yaptı. 2 ekibin sosyal medya hesaplarında aldıkları etkileşim sayısı ise paha biçilmeyecek değerde. UEFA'nın da Şampiyonlar Ligi resmi hesabından yaptığı paylaşımlar eklenince, 3 hesabın yaptığı paylaşımlar 1 milyardan fazla görüntülendi.



UEFA Süper Kupa Finali'nde Premier Lig'in 2 güçlü ekibi Liverpool ve Chelsea, Beşiktaş Park'ta karşı karşıya gelecek. 215 ülkede canlı yayınlanacak olan maç öncesinde özellikle sosyal medyada İstanbul ve Türkiye için yapılan tanıtımlar dikkatlerden kaçmadı. Liverpool'un instagramda 18 milyon 700 bin, Chelsea'nin ise yine aynı platformda 18 milyon 200 bin takipçisi bulunuyor. Her iki ekip de dünden bu yana hesaplarından İstanbul paylaşımları yapıyor. Liverpool'un resmi hesabı, gün boyunca Taksim bölgesinden ve Kapalıçarşı'dan hikayeler paylaşarak takipçilerine tam anlamıyla İstanbul turu attırdı. Chelsea de 18 milyon 200 bin takipçisi için, sayfasında İstanbul'la ilgili test soruları sordu. Maçın oynanacağı stadyumun hangi takıma ait olduğunun sorulduğu testte, İstanbul'la ilgili sorular da vardı.



Liverpool resmi hesabın fotoğrafını değiştirdi



İnstagram sayfalarında yapılan paylaşımların yanı sıra kulüplerin twitter sayfalarından yapılan paylaşımlar da çok önemli etkileşimler aldı. Liverpool'un, resmi sayfanın kapak fotoğrafını Beşiktaş Park'ta çekilen fotoğrafla güncellemesi dikkatlerden kaçmadı. Dünden bu yana birçok paylaşımda bulunan Kırmızılar, özellikle İstanbul'un tanıtımı konusunda çok önemli bir paya sahip oldu. Liverpool'un twitter takipçi sayısı 12 milyondan fazla.



Chelsea, İstanbul için tanıtım videosu yayınladı



Dünden bu yana İstanbul'la ilgili paylaşımlarını aksatmadan sürdüren Chelsea, futbolcuların Boğaz'da yaptığı yürüyüşten Beşiktaş Park'ın eşsiz manzarasına kadar birçok fotoğraf servis etti. Maviler son olarak bugün Maraş dondurmacısıyla başlayan ve içeriğinde lokumdan halıya, camilerden İstanbul'un birçok güzelliğini barındıran bir video yayınladı. Twitterda 13 milyon takipçisi bulunan Chelsea'nin yaptığı paylaşımlar kısa sürede çok büyük etkileşimler aldı. Chelsea'nin yayınladığı İstanbul videosu, 1 saat içinde tam 250 bin kez izlendi.



Şampiyonlar Ligi resmi hesabından 'Come to Besiktas' paylaşımı



Twitterda 24 milyon takipçisi bulunan Şampiyonlar Ligi resmi hesabı, bu maç için özel olarak hesabın adını UEFA Super Cup olarak değiştirdi. Dünden bu yana İstanbul'la ilgili paylaşımlar yapan hesap, bugün Beşiktaş Park'ın ve Boğaz'ın fotoğraflarının bulunduğu bir içerik paylaşarak 'Come to Beşiktaş' çağrısı yaptı. Şampiyonlar Ligi hesabının yaptığı bu paylaşım kısa süre içinde beğeni yağmuruna tutuldu. 2 gün boyunca Şampiyonlar Ligi hesabının yanı sıra Chelsea ve Liverpool hesaplarının yaptığı paylaşımlar çok yüksek sayıda görüntülenme ve etkileşim alırken İstanbul'un tanıtımı için de paha biçilmez bir destek verdi. Her 3 hesabın hem twitter hem de instagramdan yaptığı paylaşımlar, toplamda 1 milyardan fazla görüntülenme aldı. - İSTANBUL

