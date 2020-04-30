UEFA maç karlarını 27 Mayıs'ta verecek - Son Dakika
Son Dakika Spor UEFA maç karlarını 27 Mayıs'ta verecek - Son Dakika Spor

UEFA maç karlarını 27 Mayıs'ta verecek

6 saat önce

UEFA, korona virüs salgını nedeni ile ertelen maçların son kararını 27 Mayıs'ta verecek.

UEFA maç karlarını 27 Mayıs'ta verecek, System.String[]

UEFA, korona virüs salgını nedeni ile ertelen maçların son kararını 27 Mayıs'ta verecek. UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nın 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacağı yinelenirken, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için yeni bir tarihin kararlaştırılacağı da duyuruldu.


2021'de İngiltere'de yapılması planlanan Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 6-31 Temmuz 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. EURO 2022 Futsal Şampiyonası 19 Ocak-6 Şubat 2022 tarihlerinde Hollanda'da düzenlenecek. Haziran ayına kadar ise hiçbir hazırlık maçına izin verilmeyecek.


EURO 2020 Play-off ve Uluslar Ligi maç takvimi ise daha sonra açıklanacak.

Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 01:02 

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