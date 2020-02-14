UEFA, Manchester City'ye 2 yıl Avrupa'dan men cezası verdi - Son Dakika

UEFA, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'yi Finansal Fair-Play nedeni ile 2 yıl Avrupa Kupaları'ndan men etti.

UEFA, İngiltere Premier Lig'in ekibi Manchester City'yi, Finansal Fair-Play regülasyonlarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa Kupaları'ndan 2 yıl men etti ve 30 milyon euro para cezası verdi. UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, 2012-2016 yılları arasında sponsorluk gelirlerinde usulsüzlük yapıldığının tespit edildiği aktarıldı. Manchester City'nin CAS'a başvurma hakkı bulunuyor.

(İHA)