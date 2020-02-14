UEFA, Manchester City'ye 2 yıl Avrupa'dan men cezası verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel UEFA, Manchester City'ye 2 yıl Avrupa'dan men cezası verdi - Son Dakika

UEFA, Manchester City'ye 2 yıl Avrupa'dan men cezası verdi

6 saat önce

UEFA, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'yi Finansal Fair-Play nedeni ile 2 yıl Avrupa Kupaları'ndan men etti.

UEFA, Manchester City'ye 2 yıl Avrupa'dan men cezası verdi, System.String[]

UEFA, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'yi Finansal Fair-Play nedeni ile 2 yıl Avrupa Kupaları'ndan men etti.

UEFA, İngiltere Premier Lig'in ekibi Manchester City'yi, Finansal Fair-Play regülasyonlarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa Kupaları'ndan 2 yıl men etti ve 30 milyon euro para cezası verdi. UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, 2012-2016 yılları arasında sponsorluk gelirlerinde usulsüzlük yapıldığının tespit edildiği aktarıldı. Manchester City'nin CAS'a başvurma hakkı bulunuyor.

(İHA)

Manchester City, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Manchester City, Avrupa kupalarından 2 yıl men edildi
Hakkında Zindaşti soruşturması açılan Burhan Kuzu'dan açıklama: Yargıyı rahat bırakın Mısır'da ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi Bahçelievler'de çöken binanın etrafındaki 5 bina tedbir amaçlı boşaltıldı

Son Dakika Haberleri
01:41 Nurgül Yeşilçay'dan flaş Oktay Kaynarca açıklaması!
01:41 Ünlü çiftlerin derin sessizliği!
01:41 Hande Mehan müzikseverleri mest etti
00:53 Doğum gününü kutlayan Hazal Küçükköse dekolteli kıyafetiyle partinin ilgi odağı oldu
22:30 Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 04:22:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: UEFA, Manchester City'ye 2 yıl Avrupa'dan men cezası verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]