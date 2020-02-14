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UEFA, Manchester City'ye finansal fair play kuralları gereği Avrupa kupalarından 2 yıl men cezası...
6 saat önce
UEFA, Manchester City'ye finansal fair play kuralları gereği Avrupa kupalarından 2 yıl men cezası verdi. Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:44 Kaynak: AA
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