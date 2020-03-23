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UEFA, Mayıs ayında oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin korona virüs sebebiyle...
6 saat önce
UEFA, Mayıs ayında oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin korona virüs sebebiyle süresiz olarak ertelendiğini açıkladı.
UEFA, Mayıs ayında oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin korona virüs sebebiyle süresiz olarak ertelendiğini açıkladı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 08:56 Kaynak: İHA
Son Dakika Son Dakika: Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi süresiz olarak ertelendi İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki Türk koronavirüsü yendi Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Sergen Yalçın: Gayet iyiyim evden çıkmıyorum