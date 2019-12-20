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UEFA, Medipol Başakşehir'e 'asker selamı' nedeniyle kınama cezası verdi.
6 saat önce
UEFA, Medipol Başakşehir'e 'asker selamı' nedeniyle kınama cezası verdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:19 Kaynak: İHA
UEFA, Medipol Başakşehir'e 'asker selamı' nedeniyle kınama cezası verdi. - İSTANBUL
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