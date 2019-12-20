UEFA, Medipol Başakşehir'e 'asker selamı' nedeniyle kınama cezası verdi. - Son Dakika
Son Dakika Spor UEFA, Medipol Başakşehir'e 'asker selamı' nedeniyle kınama cezası verdi. - Son Dakika Spor

UEFA, Medipol Başakşehir'e 'asker selamı' nedeniyle kınama cezası verdi.

6 saat önce

UEFA, Medipol Başakşehir'e 'asker selamı' nedeniyle kınama cezası verdi.

UEFA, Medipol Başakşehir'e 'asker selamı' nedeniyle kınama cezası verdi., System.String[]

UEFA, Medipol Başakşehir'e 'asker selamı' nedeniyle kınama cezası verdi. - İSTANBUL

Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (1)


Son Dakika

Son Dakika: UEFA'dan Başakşehir'e kınama cezası
Son Dakika: İngiltere Parlamentosu, Brexit'i onayladı Son dakika: UEFA, Milli Takım için asker selamı kararını açıkladı BtcTurk Yeni Malatyaspor'lu Mina'dan kötü haber!

Son Dakika Haberleri
23:46 Antayaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından - Son Dakika Spor
23:40 Vedat Muriç'e büyük onur! - Son Dakika Spor
23:36 Basketbolda maçın ardından - Son Dakika Spor
23:30 TFF'den Tuzlaspor açıklaması - Son Dakika Spor
23:13 Dimitris Itoudis: "Geri gelmeyi başardığımız bir maç oldu" - Son Dakika Spor
22:02 Son dakika: UEFA, Milli Takım için asker selamı kararını açıkladı - Son Dakika Spor
20:52 BtcTurk Yeni Malatyaspor'lu Mina'dan kötü haber! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 23:51:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: UEFA, Medipol Başakşehir'e 'asker selamı' nedeniyle kınama cezası verdi. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]