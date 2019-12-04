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UEFA Mentörü Larsen'den Süper Lig hakemlerine özel eğitim

6 saat önce

UEFA Mentörü ve FIFA Eğitimcisi Jorn West Larsen, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Hakem Gelişim Programları çerçevesinde Süper Lig'in 13. haftasındaki bazı maçları izleyerek, müsabakaların hakemleriyle toplantılar yaptı.

UEFA Mentörü Larsen'den Süper Lig hakemlerine özel eğitim, System.String[]

UEFA Mentörü ve FIFA Eğitimcisi Jorn West Larsen, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Hakem Gelişim Programları çerçevesinde Süper Lig'in 13. haftasındaki bazı maçları izleyerek, müsabakaların hakemleriyle toplantılar yaptı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Larsen, Zorbay Küçük'ün yönettiği Gençlerbirliği-BtcTurk Yeni Malatyaspor, Abdulkadir Bitigen'in düdük çaldığı Göztepe- Fenerbahçe, Serkan Tokat'ın görev aldığı Medipol Başakşehir- Antalyaspor ve Ümit Öztürk'ün yönettiği Beşiktaş- İstikbal Mobilya Kayserispor mücadelelerini izledi.

Karşılaşmaların ertesi günü gerçekleştirilen ve maçla ilgili detaylı analizlerin yapıldığı toplantılarda, yer alma ve hareketlenme, iş birliği ile teknik yönetim konuları işlendi.

Yer alma ve hareketlenme konusunda hakemlerin pozisyonları daha iyi okumaları ve bir sonraki pozisyona hazır olmaları maç görüntüleriyle desteklenerek gösterildi.

İş birliği konusunda hakemlerin ekiplerinden doğru bilgileri doğru şekilde almasının önemi vurgulandı, maçtaki pozisyonlar değerlendirildi.

Teknik yönetim bölümünde ise maçtaki önemli pozisyonlar, modern hakemlik uygulamaları, oyun kuralları ve 'Futbol ne bekliyor?' kavramları üzerinde duruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 08:54 Kaynak: AA
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