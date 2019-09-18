Son Dakika Haberleri: UEFA Mentörü Larsen, Süper Lig hakemleriyle buluştu
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UEFA Mentörü Larsen, Süper Lig hakemleriyle buluştu

1 saat önce

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Larsen, Süper Lig'in 4. haftasında oynanan bazı maçları izledi ve hakemlerle maç sonu geri bildirim toplantıları yaptı.

UEFA Mentörü Larsen, Süper Lig hakemleriyle buluştu, System.String[]

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Larsen, Süper Lig'in 4. haftasında oynanan bazı maçları izledi ve hakemlerle maç sonu geri bildirim toplantıları yaptı.


Maç kontrolü, hakem kişiliği ve ileri düzey hakemlik teknikleri ile ilgili yapılan bu çalışmaların ilerleyen haftalarda da devam edeceği bildirildi.


Jorn West Larsen'in Süper Lig'de izlediği maçlar ve hakemleri şöyle:


Galatasaray- Kasımpaşa: Ali Palabıyık


Medipol Başaksehir-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler


Çaykur Rizespor-Göztepe: Abdülkadir Bitigen


Aytemiz Alanyaspor- Fenerbahçe: Halis Özkahya


Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:25 
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