UEFA Milli Takımlar Komitesi, EURO 2020'de kadro sayılarının arttırılmasını istiyor
27.04.2021 15:03
UEFA Milli Takımlar Komitesi, Avrupa Şampiyonası için takım kadrolarının 23 oyuncudan 26'ya çıkarılmasını tavsiye etti.
UEFA Milli Takımlar Komitesi, Avrupa Şampiyonası için takım kadrolarının 23 oyuncudan 26'ya çıkarılmasını tavsiye etti.
Avrupa Şampiyonasına (EURO 2020) sayılı günler kala, UEFA Milli Takımlar Komitesi'nden kadro sayıları için UEFA'ya teklif yapıldı. Komite, korona virüs salgınının ortaya çıkardığı sorunları göz önüne alınarak, Avrupa Şampiyonası'nda 23 kişilik kadro yerine 26 kişilik oyuncu grubunun belirlenmesini tavsiye etti.
(İHA)
Son Dakika Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına "Süreci hızlandırın" talimatı Tam kapanma döneminde de esnafa destekler devam edecek Koronavirüs nedeniyle entübe edilen Burak Sergen'in nişanlısının paylaşımı yürek burktu Ramazan İpek'in annesinden Melek İpek'in tahliyesine tepki: Hakkımı helal etmiyorum Orhan Gencebay şarkısı söyleyen Aleyna Tilki'nin annesi, kızını gölgede bıraktı Tam kapanmaya hazır olmadığını belirten esnaftan Ticaret Bakanlığı'na 12 maddelik yeni talep listesi Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı