Son Dakika Haberleri: Uefa, Neymar'ı Suçlu Buldu

Uefa, Neymar'ı Suçlu Buldu

1 saat önce

UEFA, Manchester United ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı futbolcusu Neymar'ı hakeme hakaret etmekten suçlu buldu.

Uefa, Neymar'ı Suçlu Buldu, System.String[]
UEFA, Manchester United ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı futbolcusu Neymar'ı hakeme hakaret etmekten suçlu buldu.

UEFA'dan yapılan açıklamada, PSG'nin 6 Mart'ta Manchester United'ı konuk ettiği son 16 turu rövanş maçının ardından sosyal medya hesabı üzerinden hakem kararlarını küfürlü bir şekilde eleştirdiği gerekçesiyle hakkında disiplin soruşturması başlattığı Neymar'ın, suçlu bulunduğu belirtildi.

Hakeme hakaret ve taciz etme gerekçeleriyle suçlu bulunan Neymar'ın alacağı ceza ise daha sonra belirlenecek bir tarihte açıklanacak.

İngiltere ekibi Manchester United'a karşı 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında 3-1 yenilen Fransa temsilcisi PSG, Şampiyonlar Ligi'nden elenmişti. Karşılaşmanın son dakikalarında Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi vasıtasıyla ceza alanında elle oynama tespit eden hakem, Manchester United lehine penaltı kararı vermişti. İngiltere temsilcisi, Marcus Rashford'ın penaltıdan attığı golle rakibini eleyerek çeyrek finale çıkan taraf olmuştu.

Sakatlığı nedeniyle Manchester United maçlarında oynayamayan Neymar ise mücadelenin ardından Instagram hesabından küfür de içeren ifadeler kullanarak, "Bu tam bir rezalet. UEFA, VAR'ın başına pozisyonları incelesin diye futboldan anlamayan dört adam koyuyor. Ortada elle oynama yok. Arkan dönük durumdayken nasıl elle oynayabilirsin?" yorumunu yapmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:23 Kaynak: AA

Manchester United, Neymar, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye-Moldova Maçını Sergii Boiko Yönetecek Manchester United'dan Taraftara Barcelona Desteği Senegalli Turiste "Terörist" Diyen Taksici, Meslektaşları Tarafından Darbedildi Galatasaray'ın CAS'a Sunduğu İtiraz Kabul Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 22:29:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uefa, Neymar'ı Suçlu Buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]