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UEFA'nın 'asker selamı' soruşturmasında Türkiye'ye ceza yok
6 saat önce
UEFA, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Takım futbolcularının, Arnavutluk ve Fransa maçlarında gollerden sonra asker selamı vermesiyle ilgili soruşturmada, Türkiye'ye herhangi bir ceza vermedi.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:27 Kaynak: DHA
UEFA, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Takım futbolcularının, Arnavutluk ve Fransa maçlarında gollerden sonra asker selamı vermesiyle ilgili soruşturmada, Türkiye'ye herhangi bir ceza vermedi. UEFA'nın tribün olaylarından dolayı Türkiye'ye 50 bin Euro para cezası verdiği belirtildi.
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