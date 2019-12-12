UEFA'nın 'asker selamı' soruşturmasında Türkiye'ye ceza yok - Son Dakika
Son Dakika Spor UEFA'nın 'asker selamı' soruşturmasında Türkiye'ye ceza yok - Son Dakika Spor

UEFA'nın 'asker selamı' soruşturmasında Türkiye'ye ceza yok

6 saat önce

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Takım oyuncularının gollerden sonra asker selamı vermesiyle ilgili soruşturmada, Türkiye'ye herhangi bir ceza vermedi.

UEFA'nın 'asker selamı' soruşturmasında Türkiye'ye ceza yok, System.String[]

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Takım oyuncularının gollerden sonra asker selamı vermesiyle ilgili soruşturmada, Türkiye'ye herhangi bir ceza vermedi. Tribün olaylarından dolayı ise Türkiye'ye 50 bin Euro para cezası verildi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde özellikle Arnavutluk ve Fransa maçlarında atılan gollerden sonra A Milli Takım oyuncularının asker selamı vermeleri nedeniyle hem Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hem de futbolcular hakkında soruşturma başlatan UEFA, bu dosya ile ilgili kararını açıkladı. TFF 1'inci Başkanvekili Servet Yardımcı, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada "Asker selamıyla ilgili herhangi bir ceza söz konusu değil. UEFA sadece tribün olaylarıyla ilgili TFF'ye 50 bin Euro para cezası verdi" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Servet Yardımcı'nın görüntüleri


Türkiye, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Eşinin 'bakımsızsın' diye darbettiği Filiz, yaşam savaşı veriyor
Son dakika: ABD Senatosu'nun sözde "Ermeni soykırımı" tasarısını kabul etmesine Türkiye'den ilk tepki: Türk-Amerikan ilişkilerine zarar veriyor Trabzonspor, Basel'e 2-0 mağlup oldu! NBA maçında kalçasını açan Lizzo, eleştirilere cevap verdi: Eleştirileriniz sizi ilgilendirir

Son Dakika Haberleri
23:16 Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir maçından notlar - Son Dakika Spor
23:11 Anadolu Efes - Son Dakika Spor
23:10 Wolverhampton-Beşiktaş maçından notlar - Son Dakika Spor
23:08 Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika Spor
23:02 Anadolu Efes, galibiyet serisini derbide sürdürdü - Son Dakika Spor
22:56 Trabzonspor, Basel'e 2-0 mağlup oldu! - Son Dakika Spor
22:48 NBA maçında kalçasını açan Lizzo, eleştirilere cevap verdi: Eleştirileriniz sizi ilgilendirir - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 23:20:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: UEFA'nın 'asker selamı' soruşturmasında Türkiye'ye ceza yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]