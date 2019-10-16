Son Dakika Haberleri: UEFA'nın en iyi 11'inde iki Türk oyuncu yer aldı
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UEFA'nın en iyi 11'inde iki Türk oyuncu yer aldı

1 saat önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde haftanın en iyi 11'i arasında Türkiye'den Mert Günok ve Merih Demiral da yer aldı.

UEFA'nın en iyi 11'inde iki Türk oyuncu yer aldı, System.String[]

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde haftanın en iyi 11'i arasında Türkiye'den Mert Günok ve Merih Demiral da yer aldı.

UEFA EURO 2020'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaşılan 8. haftanın en iyi 11'inde, Türkiye'nin konuk olduğu Fransa ile 1-1 berabere kaldığı maçtaki üstün performansları nedeniyle iki Türk oyuncuya da yer verildi.

Juventus forması giyen defans oyuncusu Merih Demiral ve Medipol Başakşehir'in kalesini koruyan Mert Günok, UEFA tarafından 8. haftanın en iyi 11'ine seçildi.

Haftanınen iyi 11'inde Türk oyuncuların yanı sıra Andrey Semenov, Rogvi Baldvinsson, John McGinn, Denis Cherysev, Ruslan Malinovskyi, Eran Zahavi, Romelu Lukaku, Harry Kane ve Robert Lewandowski de yer aldı.

Mert Günok, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:44 Kaynak: AA
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Merih Demiral ve Mert Günok Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde haftanın 11'ine seçildi!
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