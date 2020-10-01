UEFA'nın en iyi oyuncu ödülünü Robert Lewandowki kazandı - Son Dakika

UEFA'nın en iyi oyuncu ödülünü Robert Lewandowki kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunun en iyi oyuncusu ödülünün sahibi Bayern Münihli Robert Lewandowski oldu.

UEFA'nın en iyi oyuncu ödülünü Robert Lewandowki kazandı, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunun en iyi oyuncusu ödülünün sahibi Bayern Münihli Robert Lewandowski oldu.

İsviçre devlet televizyonu RTS'nin Cenevre kentindeki stüdyolarında gerçekleştirilen ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu gruplarının belirlendiği törende, geçen sezonun en iyilerine verilen ödüller de sahiplerini buldu.

Yılın en iyi oyuncusu ödülüne, geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde zirveye çıkan Bayern Münih'in Polonyalı santrforu Robert Lewandowski sahip oldu. Kariyerinde ilk kez bu ödüle layık görülen ve geçen sezonun en iyi forveti de seçilen Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'ni 15 golle zirvede tamamlamıştı.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Fildişi Sahilli eski yıldız Didier Drogba ise futbola sağladığı üstün katkılar nedeniyle UEFA Başkanlık Ödülü'ne layık görüldü.

Geçen sezonun en iyilerine verilen ödüller, erkekler ve kadınlarda şöyle:

En iyi kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih), Sarah Bouhaddi (Olympique Lyon)

En iyi savunmacı: Joshua Kimmich (Bayern Münih), Wendie Renard (Olympique Lyon)

En iyi orta saha: Kevin de Bruyne (Manchester City), Dzsenifer Marozsan (Olympique Lyon)

En iyi forvet: Robert Lewandowski (Bayern Münih), Pernille Harder (Wolfsburg-Chelsea)

En iyi teknik direktör: Hansi Flick (Bayern Münih), Jean-Luc Vasseur (Olympique Lyon)

En iyi oyuncu: Robert Lewandowski (Bayern Münih), Pernille Harder (Wolfsburg-Chelsea)

UEFA Başkanlık Ödülü: Didier Drogba

UEFA Şampiyonlar Ligi, Robert Lewandowski, Bayern Münih, UEFA, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 19:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor UEFA'nın en iyi oyuncu ödülünü Robert Lewandowki kazandı - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Köprüden atladıktan sonra üzerinden kamyonet geçen genç, yaşamını yitirdi Son Dakika: Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz gerginliğinde genel ilkelerde ortak anlayışa vardı Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG iş birliğinin görüntüleri ortaya çıktı Türkiye, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde tek, Konferans Ligi'nde 2 takımla temsil edilecek Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü Oyun oynarken göle fazla yaklaşan çoban köpeği, timsaha yem oldu
Fransız basınından SİHA'lara büyük övgü: Oyunun kurallarını değiştiriyorlar Fransız basınından SİHA'lara büyük övgü: Oyunun kurallarını değiştiriyorlar         
19:31
Meral Akşener'in A takımı belli oldu! MHP'den ihraç edilen Erhan Usta Başkanlık Divanı'na seçildi Meral Akşener'in A takımı belli oldu! MHP'den ihraç edilen Erhan Usta Başkanlık Divanı'na seçildi         
18:59
Kozalak toplarken elindeki demir çubuk enerji hattına temas eden genç, feci şekilde can verdi Kozalak toplarken elindeki demir çubuk enerji hattına temas eden genç, feci şekilde can verdi         
18:27
İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı         
17:53
Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni         
17:36
Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor         
16:28
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım         
16:00
Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, "İhtiyacım vardı" yazıp 5 lira bıraktı         
15:23
Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı         
14:37
Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak         
14:26
Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı         
13:43
Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı         
13:33
Hastane önünde ölüme terk edilen vatandaş ile ilgili yeni görüntüler: Kalbi atıyor mu? Hastane önünde ölüme terk edilen vatandaş ile ilgili yeni görüntüler: Kalbi atıyor mu?         
13:22
Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler         
11:59
Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar "Ölmek istemiyorum" diye dua ediyor         
11:40
Ünlü Anketçi Adil Gür, canlı yayında fenalık geçirdi Ünlü Anketçi Adil Gür, canlı yayında fenalık geçirdi         
08:10
İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları         
00:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2020 20:20:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: UEFA'nın en iyi oyuncu ödülünü Robert Lewandowki kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei