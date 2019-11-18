Son Dakika Haberleri: UEFA'nın eski başkanı Michel Platini'den VAR eleştirisi!
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UEFA'nın eski başkanı Michel Platini'den VAR eleştirisi!

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Yolsuzluk suçlamaları nedeniyle UEFA'daki başkanlık görevinden alınan Platini, hakaret dolu sözlerle VAR'ı eleştirdi.

UEFA'nın eski başkanı Michel Platini'den VAR eleştirisi!, System.String[]

Spor Arena Dış Haber | Yolsuzluk suçlamaları nedeniyle UEFA'daki başkanlık görevinden alınan Platini, hakaret dolu sözlerle VAR'ı eleştirdi.


VAR sistemine başından beri karşı olduğunu söyleyen Platini, "VAR, futboldaki problemleri çözmez. Bunun nedenlerini size yarım saat anlatabilirim. VAR'a karşıyım, başından beri karşı oldum. Bence çöp bir sistem ve malesef geri dönüşü yok." sözlerini kullandı.


2015'te görevinden alınan Fransız futbol adamı, ayrıca "FIFA'da beni istemeyenler vardı. Başkanlık yapmam istenmedi. Çünkü futbolun içinden gelen sadece ben kalmıştım" şeklinde konuştu.

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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 06:31 
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