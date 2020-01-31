UEFA'nın Medipol Başakşehir'e verdiği para ve tribün kapatma cezası onandı - Son Dakika
Son Dakika Spor UEFA'nın Medipol Başakşehir'e verdiği para ve tribün kapatma cezası onandı - Son Dakika Spor

UEFA'nın Medipol Başakşehir'e verdiği para ve tribün kapatma cezası onandı

6 saat önce

UEFA'dan yapılan açıklamada, UEFA Temyiz Kurulunun, UEFA Denetim, Etik ve Disiplin Kurulunun Medipol Başakşehir-Roma maçında sahaya atılan maddeler nedeniyle 12 Aralık'ta turuncu-lacivertli kulübe verdiği 20 bin avro para ve tribün kapatma cezasına yapılan itirazın reddedildiği belirtildi.

UEFA'nın Medipol Başakşehir'e verdiği para ve tribün kapatma cezası onandı, System.String[]

UEFA'dan yapılan açıklamada, UEFA Temyiz Kurulunun, UEFA Denetim, Etik ve Disiplin Kurulunun Medipol Başakşehir- Roma maçında sahaya atılan maddeler nedeniyle 12 Aralık'ta turuncu-lacivertli kulübe verdiği 20 bin avro para ve tribün kapatma cezasına yapılan itirazın reddedildiği belirtildi.


Medipol Başakşehir, tribün kapatma cezasını Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile 27 Şubat'ta İstanbul'da oynayacağı Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında çekecek.


Başakşehir, Aralık, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:44 
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