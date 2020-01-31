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UEFA'nın Medipol Başakşehir'e verdiği para ve tribün kapatma cezası onandı
6 saat önce
UEFA'dan yapılan açıklamada, UEFA Temyiz Kurulunun, UEFA Denetim, Etik ve Disiplin Kurulunun Medipol Başakşehir-Roma maçında sahaya atılan maddeler nedeniyle 12 Aralık'ta turuncu-lacivertli kulübe verdiği 20 bin avro para ve tribün kapatma cezasına yapılan itirazın reddedildiği belirtildi.
UEFA'dan yapılan açıklamada, UEFA Temyiz Kurulunun, UEFA Denetim, Etik ve Disiplin Kurulunun Medipol Başakşehir- Roma maçında sahaya atılan maddeler nedeniyle 12 Aralık'ta turuncu-lacivertli kulübe verdiği 20 bin avro para ve tribün kapatma cezasına yapılan itirazın reddedildiği belirtildi.
Medipol Başakşehir, tribün kapatma cezasını Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile 27 Şubat'ta İstanbul'da oynayacağı Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında çekecek.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:44
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