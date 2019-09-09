UEFA'nın reform projesi için Avrupa kulüpleri ikiye bölündü; Türk takımları bundan etkilenecek mi?
2 saat önce
UEFA 2024 itibaren yürürlüğe sokmayı hedeflediği yeni organizasyon yapısıyla Avrupa futbolunu yeniden dizayn etmeyi hedefliyor. Ancak birçok Avrupa ligi ve külübü yarı kapalı turnuva modeline karşı çıkıyor. Türk takımları bundan nasıl etkilenecek?
UEFA 2024 itibaren yürürlüğe sokmayı hedeflediği yeni organizasyon yapısıyla Avrupa futbolunu yeniden dizayn etmeyi hedefliyor. Ancak birçok Avrupa ligi ve kulübü yarı kapalı turnuva modeline karşı çıkıyor.
Avrupa Kulüpler Birliği'nin (ECA) pazartesi ve salı günleri yapacağı genel kurul toplantısının ana gündem maddesi UEFA reformu olacak.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:30
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