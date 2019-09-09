Son Dakika Haberleri: UEFA'nın reform projesi için Avrupa kulüpleri ikiye bölündü; Türk takımları bundan etkilenecek mi?
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UEFA'nın reform projesi için Avrupa kulüpleri ikiye bölündü; Türk takımları bundan etkilenecek mi?

2 saat önce

UEFA 2024 itibaren yürürlüğe sokmayı hedeflediği yeni organizasyon yapısıyla Avrupa futbolunu yeniden dizayn etmeyi hedefliyor. Ancak birçok Avrupa ligi ve külübü yarı kapalı turnuva modeline karşı çıkıyor. Türk takımları bundan nasıl etkilenecek?

UEFA'nın reform projesi için Avrupa kulüpleri ikiye bölündü; Türk takımları bundan etkilenecek mi?, System.String[]

UEFA 2024 itibaren yürürlüğe sokmayı hedeflediği yeni organizasyon yapısıyla Avrupa futbolunu yeniden dizayn etmeyi hedefliyor. Ancak birçok Avrupa ligi ve kulübü yarı kapalı turnuva modeline karşı çıkıyor.


Avrupa Kulüpler Birliği'nin (ECA) pazartesi ve salı günleri yapacağı genel kurul toplantısının ana gündem maddesi UEFA reformu olacak.

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Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:30 
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