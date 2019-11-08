UEFA'nın siyasi tavrını reddediyoruz

Erdoğan, Macaristan'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi: "Gol attıktan veya maç kazandıktan sonra mutluluklarını göstermek için asker selamı veren sporcularımızla ilgili akla hayale gelmedik eleştiriler, hatta disiplin kovuşturmaları yapılıyor. Türk sporcuların Mehmetçik'le dayanışma sergilemesini provokatif politik davranış olarak nitelemek, çifte standarttan öte aleni bir hukuksuzluktur. UEFA provokatif politik davranış görmek istiyorsa önce sporcularımıza yönelik aldığı kararlara bakmalıdır. Türkiye olarak, UEFA'nın Milli Takımımıza ve kulüplerimize yönelik ayrımcı, haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz."



'SiSTEMATiK LiNÇ KAMPANYASI'



"HAREKATLA ilgili siyasetin, siyasetçilerin ve siyasi kurumların çoğu haksız ve hukuksuz da olsa eleştirilerini bir nebzeye kadar alıyoruz. Ancak görevi sporu ve sporcuyu desteklemek, spor müsabakaları düzenlemek olan uluslararası kurumların bu sürece aynı hoyratlıkla dahil olmasının hiçbir makul sebebi yoktur. Ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcular, Barış Pınarı Harekatı'ndan beri sistematik bir linç kampanyasıyla karşı karşıyadır."



'NE ZAMAN DÜRÜST TAVIR TAKINDINIZ?'



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, UEFA'ya tepki göstererek, "Biz, sizleri zaten tanıyoruz. Sizler, bugüne kadar ne zaman Türkiye'ye karşı dürüst tavır takındınız? Uluslararası bütün müsabakalarla alakalı bu ülkelerin altyapıları Türkiye kadar güçlü olmamasına rağmen onlara verdiniz ama Türkiye'ye bunu vermediniz. Vakti saati geldiğinde biz bunları da açıklamaya başlarız. Siyaset ile sporu iç içe getirdiğinizin takdirde bunun affedilir yanı olamaz" dedi.



'TÜRKiYE OLUNCA HAVA DEĞiŞiYOR'



"BİZİM sporcularımızın, kalkıp da Mehmetçiğe selam durması belli bir başarıdan sonra onun en doğal hakkıdır. Bunu Macron'un bir sporcusu Macron'un karşısında yaptığı zaman herhangi bir müeyyide işletmiyorsunuz, aynı şekilde dünyanın değişik yerlerinde bu şekilde selam duranlarla alakalı herhangi bir şu ana kadar devreye soktuğunuz bir işlem yoktur. Ama olay Türkiye olunca, Türkiye'nin sporcuları olunca hava değişiyor."