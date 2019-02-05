Son Dakika Haberleri: UEFA'nın Var Toplantısına Türkiye'den 5 Hakem Katılacak

UEFA'nın Var Toplantısına Türkiye'den 5 Hakem Katılacak

14 dakika önce

İspanya'nın Malaga şehrinde düzenlenecek UEFA VAR toplantısına Türkiye'den Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Barış Şimşek, Bahattin Duran ve Tarık Ongun katılacak.

UEFA'nın Var Toplantısına Türkiye'den 5 Hakem Katılacak, System.String[]
İspanya'nın Malaga şehrinde düzenlenecek UEFA VAR toplantısına Türkiye'den Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Barış Şimşek, Bahattin Duran ve Tarık Ongun katılacak. FIFA Kokartlı hakemlerden Cüneyt Çakır ile Hüseyin Göçek, Süper Lig hakemi Barış Şimşek ve FIFA Kokartlı Yardımcı hakem Bahattin Duran ile Tarık Ongun, 6-7 Şubat 2019 tarihlerinde İspanya'nın Malaga şehrinde düzenlenecek UEFA VAR toplantısına katılacak. Toplantıda, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu müsabakalarından itibaren uygulamaya koyulacak Video Yardımcı Hakem Sistemi hakkında son çalışmalar yapılacak. VAR Protokolü ve UEFA Talimatları ile ilgili hakemlere hatırlatmaların yapılacağı toplantıda çevrim içi saha çalışmaları da uygulanacak.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:16 Kaynak: İHA

İspanya, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın İmzasıyla 2 Önemli Kuruma İlişkin Kararlar Resmi Gazete'de Yayımlandı Türklerin Yaptığı Çantalar Avrupalı Kadınların Vazgeçilmezi Oldu

Türkiye'deki Toplam Araç Sayısı 22 Milyonu Aştı Galatasaray, Avrupa Ligi Kadrosuna Mitroglou'yu Dahil Etmedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 17:30:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: UEFA'nın Var Toplantısına Türkiye'den 5 Hakem Katılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]