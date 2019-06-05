UEFA Onursal Başkanı Lennart Johansson vefat etti
27 dakika önce
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) Onursal Başkanı Lennart Johansson, 89 yaşında hayatını kaybetti.
Avrupa Futbol
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:11 Kaynak: DHA
Federasyonları Birliği'nin (UEFA) Onursal Başkanı Lennart Johansson
, 89 yaşında hayatını kaybetti.
Daha önce ülksi İsveç
'in 5 yıl federasyon başkanlığını yapan Johansson, 17 yıl boyunca UEFA Başkanlığı görevini de yürütmüştü. UEFA Onursal Başkanı seçilen Lennart Johansson, uzun yıllar FIFA Başkanvekilliği görevini de üstlendi.
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