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UEFA Onursal Başkanı Lennart Johansson vefat etti

27 dakika önce

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) Onursal Başkanı Lennart Johansson, 89 yaşında hayatını kaybetti.

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Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) Onursal Başkanı Lennart Johansson, 89 yaşında hayatını kaybetti.  
Daha önce ülksi İsveç'in 5 yıl federasyon başkanlığını yapan Johansson, 17 yıl boyunca UEFA Başkanlığı görevini de yürütmüştü. UEFA Onursal Başkanı seçilen Lennart Johansson, uzun yıllar FIFA Başkanvekilliği görevini de üstlendi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:11 Kaynak: DHA
Futbol, Avrupa, Lennart Johansson, Spor
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