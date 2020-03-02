UEFA, organizasyonların yapılacağı statları açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Spor UEFA, organizasyonların yapılacağı statları açıkladı - Son Dakika Spor

UEFA, organizasyonların yapılacağı statları açıkladı

6 saat önce

UEFA; 2022'de oynanacak Avrupa Ligi finali, Süper Kupa ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali ile 2023'te oynanacak Süper Kupa ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali'nin statlarını açıkladı.

UEFA, organizasyonların yapılacağı statları açıkladı, System.String[]

UEFA; 2022'de oynanacak Avrupa Ligi finali, Süper Kupa ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali ile 2023'te oynanacak Süper Kupa ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali'nin statlarını açıkladı.

UEFA'nın bugün Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da gerçekleştirdiği toplantıda alınan kararlara göre, bu finallerin oynanacağı statlar şu şekilde:

- UEFA Avrupa Ligi 2022: Puskas Arena - Budapeşte/Macaristan

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2022: Juventus Stadyumu - Torino/İtalya

UEFA Süper Kupa 2022: Helsinki Olimpiyat Stadyumu - Helsinki/Finlandiya

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2023: PSV Stadyumu - Eindhoven/Hollanda

- UEFA Süper Kupa 2023: Kazan Arena - Kazan/Rusya


Süper Kupa, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:57 Kaynak: DHA
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