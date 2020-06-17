UEFA resmen açıkladı: 2021 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da - Son Dakika

UEFA resmen açıkladı: 2021 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da

UEFA'nın aldığı kara göre; 2021 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da olacak.

UEFA resmen açıkladı: 2021 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da, System.String[]

UEFA'nın aldığı kara göre; 2021 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da olacak. UEFA Başkan yardımcısı Giorgio Marchetti: "Final için İstanbul düşünülüyordu. İstanbul 2021'de finale ev sahipliği yapacak." dedi.

UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi 8'li Final formatıyla Lizbon'da oynanacağını açıkladı. Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonunun çeyrek final, yarı final ve final maçları, 12-23 Ağustos tarihinde Lizbon'da oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

7-8 Ağustos: Son 16 turu rövanş maçları

12-15 Ağustos: Çeyrek final

18-19 Ağustos: Yarı final

23 Ağustos: Final

SÜPER KUPA BUDAPEŞTE'DE

UEFA, 2020 Süper Kupa maçının Porto'dan alınarak Budapeşte'ye verildiğini de duyurdu. UEFA Kupası maçlarında takımlar oyuncu listesine yeni isimleri listeye dahil edebilecek. Maksimum 25 oyuncuya kadar liste genişletildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 maçları 5-6 Ağustos'ta oynanacak. Inter- Getafe ve Sevilla- Roma karşılaşmaları tek maç olarak oynanacak. UEFA Avrupa Ligi de 8'li Final olarak Almanya Köln'de gerçekleşecek.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final, yarı final ve final maçları, 10-21 Ağustos tarihleri arasında Almanya'daki dört ayrı bölgede oynanacak.

BAŞAKŞEHİR AVANTAJLI

Temsilcimiz Başakşehir, son 16 turunda Kopenhag ile eşleşmiş ve ilk maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

FİNAL SEYİRCİLİ Mİ OYNANACAK?

2020 Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi finalinin seyircili ya da seyircisiz oynanacağına dair karar 15 Temmuz'a kadar verilecek.

SON 8 TAKIM, PORTEKİZ'DE KALACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 8'e kalan 8 takım 12-23 Ağustos arasında 8'li finale evsahipliği yapacak olan Portekiz'de kalacak.

YENİ TRANSFER KURALI

Şampiyonlar Ligi ve UEF Avrupa Ligi'nde kalan bölüm için takımlara 3 yeni oyuncu kayıt hakkı verilecek. Ancak bu oyuncuların, Şubat ayında mevcut takımın kadrosunda yer alması gerekiyor. Kulüpler yeni transferleri kalan turlarda oynatamayacak.

2020-21 SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

UEFA, 2020-2021 Şampiyonlar Ligi sezonunun da tarihini belirledi. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi grup maçları 20 Ekim tarihinde başlayacak.

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN DÜZENLENECEK SENELER VE EV SAHİPLERİ

2021 İstanbul

2022 St. Petersburg 2023 Munih

2024 Londra

İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 05:53 

Son Dakika Spor UEFA resmen açıkladı: 2021 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da - Son Dakika Spor
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