UEFA resmen açıkladı: Euro 2020 bir yıl ertelendi! - Son Dakika

UEFA, bugün 55 üye federasyon ile gerçekleştirilen telekonferansın ardından EURO 2020'nin korona virüs tehdidi nedeniyle bir yıl ertelendiğini resmen açıkladı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın birçok ülkesine yayılan korona virüs, hayatın her alanını olduğu gibi spor camiasını da olumsuz etkilemeye devam ediyor. UEFA, virüsün Avrupa'da da etkili olmasının ardından bugün 55 üye federasyon ile telekonferans yoluyla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından EURO 2020'nin bir yıl ertelenmesi kararlaştırıldı. UEFA, kararı internet sitesinden de resmi olarak duyurdu.

Açıklamada, kulüp ve ulusal bazdaki tüm UEFA organizasyonlarının hem kadınlarda hem de erkeklerde ikinci bir bildirime kadar durdurulduğu belirtildi. Mart ayının sonunda yapılması planlanan UEFA EURO 2020 play-off maçları ve dostluk maçlarının, durumun gözden geçirilmesine bağlı olarak haziran ayının başında oynanabileceği ifade edildi.

Öte yandan toplantıda sezonun tamamlanmasına ve bugün alınan kararların neden olabileceği sonuçlara yönelik takvim çözümlerini incelemek için liglerin ve kulüp temsilcilerinin katılımıyla bir çalışma grubu oluşturuldu.

(İHA)