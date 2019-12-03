Son Dakika Haberleri: UEFA resmen sordu! 'Türkiye?'
Son Dakika Spor UEFA resmen sordu! 'Türkiye?' - Son Dakika Spor

UEFA resmen sordu! 'Türkiye?'

6 saat önce

EURO 2020 hesabı, Twitter hesabından turnuvanın açılış maçı hakkında bir paylaşım yaptı.

UEFA resmen sordu! 'Türkiye?', System.String[]

EURO 2020 hesabı, Twitter hesabından turnuvanın açılış maçı hakkında bir paylaşım yaptı.


İtalya - Türkiye maçı hakkında paylaşımda bulunan hesap, "Açılış maçını kim kazanır? Türkiye mi, İtalya mı?" diye sordu.


Türkiye'nin paylaşılan görselinde Merih Demiral ve Burak Yılmaz'a yer verildi.


Twitter, Türkiye, İtalya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 07:58 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Macron, Erdoğan'la görüştükten sonra Türkiye'ye övgüler yağdırdı
Erdoğan, Dörtlü Zirve'de liderlere 'Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye' kitabını hediye etti İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan NATO Zirvesi açıklaması: Müttefiklerimiz Türkiye'yi desteklemeli Kıvanç'ın elenmesinin ardından Demet Akalın, MasterChef'e geri döndü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 02:28:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: UEFA resmen sordu! 'Türkiye?'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]