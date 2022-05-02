Son dakika haber! UEFA, Rusya'ya yaptırım kararını bir yıl daha uzattı - Son Dakika
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Son dakika haber! UEFA, Rusya'ya yaptırım kararını bir yıl daha uzattı

02.05.2022 20:31
Son dakika haber! UEFA, Rusya'ya yaptırım kararını bir yıl daha uzattı

Son dakika haber: UEFA, Rusya kulüplerinin 2022-2023 sezonunda da Avrupa kupalarına katılmayacağını açıkladı.

UEFA, Rusya kulüplerinin 2022-2023 sezonunda da Avrupa kupalarına katılmayacağını açıkladı.

UEFA, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rus kulüplerinin Avrupa kupalarında mücadele etmesini engelleme kararını sürdürdü. UEFA'dan yapılan açıklamada 2022 - 2023 sezonunda da Rusya takımlarının UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edemeyeceğini açıkladı.

(İHA)

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Ukrayna, Rusya, UEFA, Rus, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! UEFA, Rusya'ya yaptırım kararını bir yıl daha uzattı - Son Dakika


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