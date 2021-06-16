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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu kuraları çekildi - Son Dakika

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu kuraları çekildi

16.06.2021 14:39
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu kuraları çekildi, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu 2. ön eleme turu kuraları çekildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu 2. ön eleme turu kuraları çekildi.

Avrupa'nın 1 numaralı futbol organizasyonunda, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşmeler belli oldu.

Organizasyonda 2. ön eleme turu ilk maçları 20-21 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 27-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

Şampiyonlar yolu

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)/ Valur (İzlanda) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

Slovan Bratislava (Slovakya)/ Shamrock Rovers (İrlanda) - Young Boys (İsviçre)

Bodo Glimt (Norveç)/ Legia Varşova (Polonya) - Flora Tallinn (Estonya)/ Hibernians (Malta)

Connah's Quay Nomads (Galler)/ Alaşkert (Ermenistan) - Teuta (Arnavutluk)/ Sheriff Tiraspol (Moldova)

Olympiakos (Yunanistan) - Dinamo Tiflis (Gürcistan)/ Neftçi (Azerbaycan)

Maccabi Haifa (İsrail)/ Kairat (Kazakistan) - Kızılyıldız (Sırbistan)

Fola Esch (Lüksemburg)/ Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - CFR Cluj (Romanya)/ Borac Banja Luka (Bosna Hersek)

Malmö (İsveç)/ Riga (Letonya) - HJK Helsinki (Finlandiya)/ Buducnost Podgorica (Karadağ)

Ferencvaros (Macaristan)/ ön eleme turunu geçen taraf - Zalgiris Vilnius (Litvanya)/ Linfield (Kuzey İrlanda)

Şkendiya (Kuzey Makedonya)/ Mura (Slovenya) - Ludogorets 1945 (Bulgaristan)/ Shakhtyor Soligorsk (Belarus)

Lig yolu

Rapid Wien (Avusturya) - Sparta Prag (Çekya)

Celtic (İskoçya) - Midtjylland (Danimarka)

PSV Eindhoven (Hollanda) - Galatasaray

UEFA Şampiyonlar Ligi, Kıbrıs Rum Kesimi, Kuzey İrlanda, Bulgaristan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu kuraları çekildi - Son Dakika Spor


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