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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda rövanş maçları tamamlandı - Son Dakika

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda rövanş maçları tamamlandı

10.08.2021 23:59
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda rövanş maçları tamamlandı, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda rövanş maçları tamamlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda rövanş maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 3. eleme turu rövanşında 10 maç yapıldı.

Ferencvaros, Sheriff Tiraspol, Shakhtar Donetsk, Monaco, PSV Eindhoven, Young Boys, Ludogorets, Benfica, Malmö ve Dinamo Zagreb, play-off turuna yükseldi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Slavia Prag (Çekya) - Ferencvaros (Macaristan): 0-2, 1-0

Sheriff Tiraspol (Moldova) - Kızılyıldız (Sırbistan) : 1-1, 1-0

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Genk (Belçika): 2-1, 2-1

Monaco (Fransa) - Sparta Prag (Çekya) : 2-0, 3-1

Midtjylland (Danimarka) - PSV Eindhoven (Hollanda): 0-3, 0-1

Ludogorets (Bulgaristan) - Olympiakos (Yunanistan): 1-1, 2-2 (4-1 penaltılarla)

Young Boys (İsviçre) - CFR Cluj (Romanya): 1-1, 3-1

Benfica (Portekiz) - Spartak Moskova (Rusya): 2-0, 2-0

Rangers (İskoçya) - Malmö (İsveç): 1-2, 1-2

Legia Varşova (Polonya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 1-1, 0-1

UEFA Şampiyonlar Ligi, Shakhtar Donetsk, Tiraspol, PSV, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda rövanş maçları tamamlandı - Son Dakika Spor


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