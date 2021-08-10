UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda rövanş maçları tamamlandı

Alınan sonuçlar şöyle:

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 3. eleme turu rövanşında 10 maç yapıldı.

Maske takmayan iki kadın, ceza yazmak isteyen görevliyi tekme tokat dövdü

"Muhalefetin kazanma şansını anketlerde görmüyorum" diyen İnce, kendi partisinin oy oranları için "Anketlerle ilgilenmiyorum" çıkışı yaptı