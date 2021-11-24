UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Ajax: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Hollanda temsilcisi Ajax'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada savunmadan atılan ara pasta ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Tagliafico'nun yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Haller'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
58. dakikada sağ taraftan Neres'in ceza sahasına ortasında ön direkte Haller'in kontrol ederek yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.
69. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Martinez'in arka direğe gönderdiği topa Haller'in dokunuşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-2
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Irfan Peljito xx, Senad Ibrisimbegovic xx, Davor Beljo xx
Beşiktaş: Mert Günok xx, Rosier xx, Vida xx, Montero xx (Necip Uysal dk. 81 ?), Umut Meraş xx, Pjanic xx (Salih Uçan dk. 81 ?), Mehmet Topal xx (Atiba dk. 81 ?), Ghezzal xxx (Batshuayi dk. 67 x), N'koudou xx, Teixeira xx (Can Bozdoğan dk. 59 x), Larin xx
Yedekler: Ersin, Welinton, Oğuzhan Özyakup, Kenan Karaman
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Ajax: Onana xx, Mazraoui xx (Timber dk. 72 x), Schuurs xx(Rensch dk. 77 x), Martinez xx, Tagliafico xxx (Blind dk. 77 x), Klaassen xx, Berghuls xx (Taylor dk. 83 ?), Gravenberch xx, Neres xx, Daramy xx (Haller dk. 46 x), Tadic xx
Yedekler: Gorter, Pasveer, Pereira, Labyad
Teknik Direktör: Erik ten Hag
Goller: Ghezzal (dk. 22 pen.) (Beşiktaş), Haller (dk. 54 ve 69) (Ajax)
Sarı kartlar: Haller (Ajax), Larin (Beşiktaş)
(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
Kaynak: İHA
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