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UEFA Şampiyonlar Ligi: Club Brugge: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

1 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaşıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi: Club Brugge: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı), System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


14. dakikada Seri'nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Falcao'nun vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.


19. dakikada sağ kanattan Vormer'in kullandığı serbest vuruşta altıpas içinde Mitrovic'in kafa vuruşu üstten dışarı gitti.


31. dakikada savunmanın hatasında topu kapan Babel'in sol çaprazdan ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin yuvarlağı Mignolet çeldi.


34. dakikada Okereke'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içi sol çaprazda Ricca'nın gelişine sert vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.


Stat: Jan Breydel


Hakemler: Slavko Vincic xx, Tomaz Klancnik xx, Andraz Kovacic xx


Club Brugge: Mignolet xx, Ricca xx, Simon Deli xx, Mitrovic xx, Mata xx, Vanaken xx, Vormer xx, Rits xx, Okereke xx, Bonaventure xx, Diatta xx


Yedekler: Horvath, Sobol, Balanta, Mechele, Openda, Diagne, Tau


Teknik Direktör: Philippe Clement


Galatasaray: Muslera xx, Luyindama xx, Nagatomo xx, Mariano xx, Marcao xx, Babel xx, Lemina xx, Seri xx, Feghouli xx, N'zonzi xx, Falcao xx


Yedekler: Okan Koçuk, Şener, Ömer Bayram, Donk, Adem Büyük, Andone, Emre Mor


Teknik Direktör: Fatih Terim - BRUGGE

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Club Brugge, Belçika, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:48 Kaynak: İHA
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