Son Dakika Haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi: Club Brugge: 0 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)
Son Dakika Spor Haber

UEFA Şampiyonlar Ligi: Club Brugge: 0 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

1 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi: Club Brugge: 0 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu), System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaştı. Mücadele golsüz eşitlikle sona ererken, sarı-kırmızılar Devler Ligi'ne bir puanla başladı.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada Okereke'nin pası ile ceza yayı sağ çaprazında topla buluşan Mats Rits'in şutu farklı şekilde auta gitti.


51. dakikada savunmanın arkasına atılan topu kontrol eden Bonaventure'nin ceza sahasına girer girmez vuruşunda kaleci Muslera gole izin vermedi.


54. dakikada sağ kanatan Vormer'in kullandığı köşe atışında ön direkte Okereke'nin kafa vuruşunu Muslera güçlükle çeldi.


58. dakikada Seri'nin kullandığı serbest vuruşta savunmadan dönen topla ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Feghouli'nin gelişine vuruşunda top farklı şekilde dışarı çıktı.


82. dakikada sağ kanattan Feghouli'nin kullandığı serbest vuruşta savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza yayının sol çaprazında buluşan Nagatomo'nun sert şutu az farkla yandan auta gitti.


90. dakikada Seri'nin sağ kanattan kullandığı köşe atışında ön direkte Falcao'nun vuruşu yandan dışarı çıktı.


Stat: Jan Breydel


Hakemler: Slavko Vincic xx, Tomaz Klancnik xx, Andraz Kovacic xx


Club Brugge: Mignolet xx, Ricca xx, Simon Deli xx, Mitrovic xx, Mata xx, Vanaken xx, Vormer xx, Rits xx (Balanta dk. 86 ?) Okereke xx (Openda dk. 60 x) Bonaventure xx (Diagne dk. 73 x), Diatta xx


Yedekler: Horvath, Sobol, Mechele, Tau


Teknik Direktör: Philippe Clement


Galatasaray: Muslera xxx, Luyindama xx, Nagatomo xx, Mariano xx (Şener dk. 90 ?), Marcao xx, Babel xx, Lemina xx (Emre Mor dk. 60 x), Seri xx (Donk dk. 90+3 ?), Feghouli xxx, N'zonzi xx, Falcao xx


Yedekler: Okan Koçuk, Ömer Bayram, Donk, Adem Büyük, Andone


Teknik Direktör: Fatih Terim


Sarı kartlar: Lemina, N'zonzi, Donk (Galatasaray), Openda, Vormer (Club Brugge) - BRUGGE

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Club Brugge, Belçika, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bir grup Club Brugge taraftarı Galatasaray tribününe girmeye çalıştı!
Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement: Penaltımız verilmedi Abdurrahim Albayrak'tan Mbaye Diagne açıklaması! Fatih Terim'den Ali Koç'a sicil cevabı: Burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 23:32:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi: Club Brugge: 0 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]