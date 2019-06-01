UEFA Şampiyonlar Ligi Finalinden Önce Spurs Son Antrenman Oturumu
1 saat önce
Tottenham Hotspur'un bu geceki UEFA Şampiyonlar Ligi finalinden önce Wanda Metropolitano'da son kez antrenman yaptığını izleyin.
Tottenham Hotspur
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:06
'un bu geceki UEFA Şampiyonlar Ligi finalinden önce Wanda Metropolitano'da son kez antrenman yaptığını izleyin.
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