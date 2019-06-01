Son Dakika Haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi Finalinden Önce Spurs Son Antrenman Oturumu
Son Dakika Spor Haber

UEFA Şampiyonlar Ligi Finalinden Önce Spurs Son Antrenman Oturumu

1 saat önce

Tottenham Hotspur'un bu geceki UEFA Şampiyonlar Ligi finalinden önce Wanda Metropolitano'da son kez antrenman yaptığını izleyin.

Tottenham Hotspur'un bu geceki UEFA Şampiyonlar Ligi finalinden önce Wanda Metropolitano'da son kez antrenman yaptığını izleyin.
UEFA Şampiyonlar Ligi Finalinden Önce Spurs Son Antrenman Oturumu
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:06 
Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray, Şener Özbayraklı ile anlaştı Fatih Terim'den yönetimi şaşırtan istek! Tam 6 transfer Arsenal'de Mesut Özil depremi! Fatura ona kesildi Jose Antonio Reyes, trafik kazasında hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 16:25:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi Finalinden Önce Spurs Son Antrenman Oturumu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]