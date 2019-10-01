UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 0 - Paris Saint-Germain: 0 (İlk yarı)

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Galatasaray, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)



2. dakikada savunma arkasına atılan topla bulaşan Di Maria'nın şutunu Muslera iki hamlede kontrol etti.



11. dakikada sağ kanattan gelişen PSG atağında Meunier'in yerden açtığı ortaya penaltı noktası üzerinden vuran Di Maria'nın şutunu Muslera güçlükle kornere çekti.



15. dakikada Galatasaray'ın kaybettiği topta Di Maria'nın ara pasında İcardi kaleci ile karşı karşıya kaldı. Muslera'nın dokunduğu topu alan Sarabia'nın sert şutu yan ağlarda kaldı.



18. dakikada Donk ile duvar pası yapan ve ceza sahası çizgisi üzerinden kaleyi düşünen Seri'nin şutu az farkla yandan auta çıktı.



22. dakikada Silva'nın savunmadan şişirdiği topu Sarabia'ya ceza alanı içinde iyi kontrol etti. Ancak tehlikeyi Marcao araya girerek önledi ve topu kornere yolladı.



26. dakikada Galatasaray ceza alanına gönderilen ortada Mariano kaleci Muslera'ya dönmek istedi. Araya giren Bernat'ın aşırtma vuruşu üstten auta çıktı.



Stat: Türk Telekom



Hakemler: Szymon Marciniak xx, Pawel Sokolnicki xx, Tomasz Listkiewicz xx



Galatasaray: Muslera xx, Mariano x, Marcao xx, Luyindama xx, Nagatomo xx, Donk xx, Nzonzi xx, Seri xx, Belhanda xx, Babel xx, Falcao x



Yedekler: Okan, Şener, Ömer Bayram, Feghouli, Selçuk, Adem, Andone



Teknik Direktör: Fatih Terim



Paris Saint-Germain: Navas xx, Meunier xx, Thiago Silva xx, Kimpembe xx, Bernat xx, Marquinhos x, Gueye xx, Verratti x, Sarabia xx, Di Maria xx, İcardi xx



Yedekler: Sergio Rico, Kurzawa, Diallo, Parades, Herrera Chopo-Moting, Mbappe



Teknik Direktör: Thomas Tuchel



Sarı Kartlar: İcardi, Thomas Tuchel (Teknik direktör) (PSG) - İSTANBUL