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UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 0 PSV Eindhoven: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 0 PSV Eindhoven: 1 (İlk yarı)

28.07.2021 21:53
UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 0 PSV Eindhoven: 1 (İlk yarı), System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Galatasaray, PSV Eindhoven'i ağırlıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Galatasaray, PSV Eindhoven'i ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

26. dakikada sol çaprazda topla buluşarak ceza sahasına giren Gakpo vuruşunu yaparken savunma araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

37. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Muslera'nın uzaklaştırdığı topu ceza sahası dışı sağ çaprazında önünde bulan Madueke'nin sert şutunda Marcao'ya da çarpan top ağlara gitti. 0-1

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Massimiliano Irrati xx, Filippo Meli xx, Stefano Alassio xx

Galatasaray: Muslera xx, Yedlin xx, Luyindama xx, Marcao xx, Ömer Bayram xx, Sekidika xx, Aytaç Kara xx, Emre Kılınç xx, Barış Alper Yılmaz xx, Kerem Aktürkoğlu xx, Mustafa Muhammed xx

Yedekler: Berk Balaban, Alpaslan Öztürk, Emre Taşdemir, Valentine Ozornwafor, Ryan Babel, Atalay Babacan, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Radamel Falcao, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne

Teknik Direktör: Fatih Terim

PSV Eindhoven: Drommel xx, Mwene xx, Silva xx, Boscagli xx, Max xx, Sangare xx, Götze xx, Van Ginkel xx, Madueke xx, Zahavi xx, Gakpo xx

Yedekler: Vincent Müller, Yvon Mvogo, Jordan Teze, Armando Obispo, Nick Viergever, Davy Pröpper, Mauro Junior, Bruma, Fredrik Oppegard, Fode Fofana, Yorbe Vertessen

Teknik Direktör: Roger Schmidt

Gol: Madueke (dk. 37) (PSV Eindhoven) - İSTANBUL

UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 0 PSV Eindhoven: 1 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 0 PSV Eindhoven: 1 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 0 PSV Eindhoven: 1 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 0 PSV Eindhoven: 1 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 0 PSV Eindhoven: 1 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 0 PSV Eindhoven: 1 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 0 PSV Eindhoven: 1 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 0 PSV Eindhoven: 1 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 0 PSV Eindhoven: 1 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 0 PSV Eindhoven: 1 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 0 PSV Eindhoven: 1 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 0 PSV Eindhoven: 1 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 0 PSV Eindhoven: 1 (İlk yarı)

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Muslera, PSV, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 0 PSV Eindhoven: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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