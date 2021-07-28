UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 0 PSV Eindhoven: 1 (İlk yarı)

37. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Muslera 'nın uzaklaştırdığı topu ceza sahası dışı sağ çaprazında önünde bulan Madueke'nin sert şutunda Marcao'ya da çarpan top ağlara gitti. 0-1

Kaza sonucu hastaneye kaldırılan adamı eli ve ayağından yatağa bağladılar

Son Dakika: Türkiye'de 28 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 76 kişi vefat etti, 22 bin 291 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan "Kısıtlamalar geri gelecek mi?" sorusuna yanıt: Şu an öyle bir seyir yok