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UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 1 - Club Brugge: 0 (Maç devam ediyor)
6 saat önce
UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Galatasaray sahasında Club Bruggeile karşı karşıya geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:14 Kaynak: İHA
UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Galatasaray sahasında Club Bruggeile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 15. dakika Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi. - İSTANBUL
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