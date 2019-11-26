Son Dakika Haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 1 - Club Brugge: 0 (Maç devam ediyor)
Son Dakika Spor UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 1 - Club Brugge: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 1 - Club Brugge: 0 (Maç devam ediyor)

6 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Galatasaray sahasında Club Bruggeile karşı karşıya geliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 1 - Club Brugge: 0 (Maç devam ediyor), System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Galatasaray sahasında Club Bruggeile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 15. dakika Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi. - İSTANBUL

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:14 Kaynak: İHA
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