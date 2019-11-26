Son Dakika Haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 1 - Club Brugge: 0 (İlk yarı)
Son Dakika Spor UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 1 - Club Brugge: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 1 - Club Brugge: 0 (İlk yarı)

6 saat önce

Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray, Belçika temsilcisi Club Brugge'ü konuk ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 1 - Club Brugge: 0 (İlk yarı), System.String[]

Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray, Belçika temsilcisi Club Brugge'ü konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada kazanılan serbest vuruşta Ömer Bayram direkt kaleye gönderdi. Mignolet'in çıkardığı top Feghouli'de kaldı. Bu futbolcunun ortasında Adem röveşatayla vuruşunu yaptı ancak top üstten az farkla auta gitti.


11. dakikada Nagatomo'nun pasında son çizgiye inen Ömer Bayram, ceza sahası içindeki Adem Büyük'e ortaladı. Bu futbolcu önce düzeltti ardından dönerek vurdu ve takımını öne geçirdi. 1-0


17. dakikada Muslera'nın uzaklaştırdığı topu Vanaken, Bonaventure'e indirdi. Bu futbolcunun sağ çaprazdan yaptığı vuruş, Muslera'da kaldı.


36. dakikada sağ kanatta topla buluşan Diatta, ceza sahası içindeki Openda'ya ortaladı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda Muslera topu kornere gönderdi.


36. dakikada kazanılan korner atışında Diatta ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından yükselen Vanaken'in kafa vuruşunda Muslera yine başarılıydı.


Stat: Türk Telekom


Hakemler: Ivan Kruzliak xx, Tomas Somolani xx, Branislav Hancko xx


Galatasaray: Muslera xxx, Mariano xx, Donk xxx, Marcao xx, Nagatomo xx, Seri xxx, Lemina xx, Feghouli xx, Belhanda xx, Ömer Bayram xxx, Adem Büyük xxx


Yedekler: Okan Kocuk, Selçuk İnan, Emin Bayram, Erencan Yardımcı, Gökay Güney, Işık Kaan Arslan, Emre Mor


Teknik Direktör: Fatih Terim


Club Brugge: Mignolet xx, Mata xx, Mechele xx, Simon Deli xx, Ricca xx, Rits xx, Balanta xxx, Vanaken xxx, Bonaventure xx, Diatta xxx, Openda xx


Yedekler: Horvath, Sobol, Kossounou, Okereke, Schrijvers, Tau, de Ketelaere


Teknik Direktör: Philippe Clement


Gol: Adem Büyük (dk. 11) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Lemina, Mariano (Galatasaray), Ricca, Mata (Club Brugge) - İSTANBUL

Fernando Muslera, Club Brugge, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:45 Kaynak: İHA
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