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UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuraları İstanbul'da çekildi - Son Dakika

UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuraları İstanbul'da çekildi

26.08.2021 20:15
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup kuraları İstanbul'da çekildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup kuraları İstanbul'da çekildi.

Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan kura çekimine 4. torbadan dahil olan Beşiktaş, C Grubu'nda Sporting Lizbon, Borussia Dortmund ve Ajax ile eşleşti.

UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti ve geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşan Chelsea'nin eski futbolcuları Branislav Ivanovic ile Michael Essien tarafından gerçekleştirilen kura sonrası grup eşleşmeleri şöyle oluştu:

A Grubu: Manchester City (İngiltere), Paris Saint-Germain (Fransa), Leipzig (Almanya), Club Brugge (Belçika)

B Grubu: Atletico Madrid (İspanya), Liverpool (İngiltere), Porto (Portekiz), Milan (İtalya)

C Grubu: Sporting Lizbon (Portekiz), Borussia Dortmund (Almanya), Ajax (Hollanda), Beşiktaş

D Grubu: Inter (İtalya), Real Madrid (İspanya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Sheriff (Moldova)

E Grubu: Bayern Münih (Almanya), Barcelona (İspanya), Benfica (Portekiz), Dinamo Kiev (Ukrayna)

F Grubu: Villarreal (İspanya), Manchester United (İngiltere), Atalanta (İtalya), Young Boys (İsviçre)

G Grubu: Lille (Fransa), Sevilla (İspanya), Salzburg (Avusturya), Wolfsburg (Almanya)

H Grubu: Chelsea (İngiltere), Juventus (İtalya), Zenit (Rusya), Malmö (İsveç)

Grupta ilk iki sıra tur atlayacak

Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

Gruplarını üçüncü sırada tamamlayanlar ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. "Devler Ligi"nde takımlar, son 16 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.

2021-2022 sezonu finali, Rusya'nın Saint Petersburg şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.

Maç tarihleri

Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde:

Grup 1. maçları: 14-15 Eylül

Grup 2. maçları: 28-29 Eylül

Grup 3. maçları: 19-20 Ekim

Grup 4. maçları: 2-3 Kasım

Grup 5. maçları: 23-24 Kasım

Grup 6. maçları: 7-8 Aralık

Son 16 turu ilk maçları: 15-16 Şubat ve 22-23 Şubat 2022

Son 16 turu rövanş maçları: 8-9 Mart ve 15-16 Mart 2022

Çeyrek final ilk maçları: 5-6 Nisan 2022

Çeyrek final rövanş maçları: 12-13 Nisan 2022

Yarı final ilk maçları: 26-27 Nisan 2022

Yarı final rövanş maçları: 3-4 Mayıs 2022

Final maçı: 28 Mayıs 2022

UEFA Şampiyonlar Ligi, İstanbul, Rusya, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuraları İstanbul'da çekildi - Son Dakika Spor


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