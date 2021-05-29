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UEFA, Şampiyonlar Ligi için 'Final Four' formatını devreye sokmaya hazırlanıyor - Son Dakika

UEFA, Şampiyonlar Ligi için 'Final Four' formatını devreye sokmaya hazırlanıyor

29.05.2021 22:27
UEFA, Şampiyonlar Ligi için 'Final Four' formatını devreye sokmaya hazırlanıyor, System.String[]

UEFA, Şampiyonlar Ligi için tarihi bir karar almaya hazırlanıyor. UEFA Başkanı Ceferin yaptığı açıklamada, "Şampiyonlar Ligi'nde Final Four'dan yanayım. Gerçekten harika, karlı bir iş olabilir. Yine de herkes görüşünü bildirecek, henüz bir karar alınmadı" ifadelerini kullandı. Ceferin'in işaret ettiği uygulama hayata geçerse Şampiyonlar Ligi'nde takımlar yarı final turundan itibaren, UEFA tarafından seçilmiş bir şehre gidecek ve tek maç üzerinden karşı karşıya gelecek.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Şampiyonlar Ligi'nde format değişikliğine ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Ceferin tıpkı Euroleague'de olduğu gibi Devler Ligi'nde de Final Four formatına geçilmesi gerektiğini söyledi.

"MÜTHİŞ BİR FUTBOL HAFTASI ORGANİZE EDEBİLİRİZ"

Ceferin planlanan yeni formata ilişkin, "Şampiyonlar Ligi'nde Final Four'dan yanayım. Gerçekten harika, karlı bir iş olabilir. Yine de herkes görüşünü bildirecek, henüz bir karar alınmadı. Geçen yıl Portekiz'deki Final 8 organizasyonunu beğendik ancak 2 haftadan fazla sürdü, bu çok uzun. 2024'ten sonra Final Four düzenlersek bunun artıları ve eksikleri olacaktır. Bir kere harika bir organizasyon olacak, konserler gibi diğer olaylarla müthiş bir futbol haftası organize edebiliriz. Ancak kulüpler için bu, iç saha maçlarının olmaması demek olacak." ifadelerini kullandı.

UEFA, Şampiyonlar Ligi için 'Final Four' formatını devreye sokmaya hazırlanıyor

Şampiyonlar Ligi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA, Şampiyonlar Ligi için 'Final Four' formatını devreye sokmaya hazırlanıyor - Son Dakika Spor


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