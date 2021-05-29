UEFA, Şampiyonlar Ligi için 'Final Four' formatını devreye sokmaya hazırlanıyor

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Şampiyonlar Ligi'nde format değişikliğine ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Ceferin tıpkı Euroleague'de olduğu gibi Devler Ligi'nde de Final Four formatına geçilmesi gerektiğini söyledi.

"MÜTHİŞ BİR FUTBOL HAFTASI ORGANİZE EDEBİLİRİZ"

Ceferin planlanan yeni formata ilişkin, "Şampiyonlar Ligi'nde Final Four'dan yanayım. Gerçekten harika, karlı bir iş olabilir. Yine de herkes görüşünü bildirecek, henüz bir karar alınmadı. Geçen yıl Portekiz'deki Final 8 organizasyonunu beğendik ancak 2 haftadan fazla sürdü, bu çok uzun. 2024'ten sonra Final Four düzenlersek bunun artıları ve eksikleri olacaktır. Bir kere harika bir organizasyon olacak, konserler gibi diğer olaylarla müthiş bir futbol haftası organize edebiliriz. Ancak kulüpler için bu, iç saha maçlarının olmaması demek olacak." ifadelerini kullandı.