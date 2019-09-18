Son Dakika Haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi kupasına 82 milyon 450 bin Euro
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UEFA Şampiyonlar Ligi kupasına 82 milyon 450 bin Euro

1 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon şampiyon olan takım, gruplardaki tüm maçlarını da kazanması halinde kasasına toplam 82 milyon 450 bin Euro koyacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi kupasına 82 milyon 450 bin Euro, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon şampiyon olan takım, gruplardaki tüm maçlarını da kazanması halinde kasasına toplam 82 milyon 450 bin Euro koyacak. Takımlar gruplardaki her galibiyete 2.7 milyon Euro para alacak.


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda yer alan 32 kulüp, 30 Mayıs günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlenecek olan finalde yer alıp, Avrupa'nın en büyük kupasını kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girecek. KPMG Football Benchmark ekibi, Avrupa'nın en değerli organizasyonunun mali değeri ile ilgili bilgiler paylaştı.


6'da 6 yapan 16.2 milyon Euro alacak


Gruplarda mücadele etmeye hak kazanan kulüpler, başlangıç ücreti olarak 15 milyon 250 bin Euro alacak. Takımlar, gruplarda her galibiyet için 2 milyon 700 bin Euro, beraberlikte ise 900 bin Euro kazanacak. UEFA, gruplardan bir üst tura çıkan takımlara ise 9 milyon 500 bin Euro verecek. Yani gruplarda tüm maçlarını kazanan kulüpler, toplam 16 milyon 200 bin Euro'yu kasasına koyacak.


Çeyrek finalin değeri 10.5 milyon Euro


Ligde çeyrek finale yükselen takımlar, 10 milyon 500 bin Euro, yarı finale çıkan ekipler, 12 milyon Euro daha kazanacak. UEFA, finale çıkan kulüplere 15 milyon Euro öderken, kazanan takım ise 4 milyon Euro daha alacak.


Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan kulüp, gruplardaki tüm maçlarını kazanması halinde 82 milyon 450 bin Euro gelir elde edecek. - İSTANBUL

Atatürk Olimpiyat Stadı, UEFA Şampiyonlar Ligi, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:33 Kaynak: İHA
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