UEFA Şampiyonlar Ligi: Medipol Başakşehir: 2 Manchester United: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

UEFA Şampiyonlar Ligi: Medipol Başakşehir: 2 Manchester United: 1 (İlk yarı)

04.11.2020 21:47
UEFA Şampiyonlar Ligi: Medipol Başakşehir: 2 Manchester United: 1 (İlk yarı), System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Medipol Başakşehir, sahasında İngiliz temsilcisi Manchester United ile karşı karşıya geliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Medipol Başakşehir, sahasında İngiliz temsilcisi Manchester United ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Van de Beek'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Shaw'ın sert şutunda meşin yuvarlak uzak direk tarafından auta gitti.

11. dakikada Deniz'in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Visca'nın sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

13. dakikada Visca'nın uzun pasında orta sahada topla buluşan Demba Ba, ceza sahası içerisine girip kaleciyle karşı karşıya gelerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

32. dakikada sol taraftan Bolingoli'nin içeri çevirdiği topa kale önünde Alkesic'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Henderson'da kaldı.

40. dakikada Deniz Türüç sol kanatta Mata'dan kaptığı topla sol taraftan çizgiye inerek içeri ortasını yaptı. Ceza yayı üzerinde Demba Ba arkaya indirdi. Arka direkte sağ çaprazında Visca'nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağara gönderdi. 2-0

43. dakikada sol taraftan Shaw'uun içeri çevirdiği topa kale önünde Martial'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Davide Massa xx, Filippo Meli xx, Stefano Alassio xx

Medipol Başakşehir: Mert xx, Rafael xx, Skrtel xx, Epureanu xx, Bolingoli xx, Aleksic xxx, Berkay Özcan xx, İrfan Can x, Visca xxx, Deniz xxx, Demba Ba xxx

Yedekler: Volkan Babacan, Ahmet Kıvanç, Mehmet Topal, Guiliano, Guldbrandsen, Ponck, Emre Kaplan, Enes Karakuş

Teknik Direktör: Okan Buruk

Manchester United: Henderson xx, Wan-Bissaka xx, Tuanzebe xx, Maguire xx, Shaw xx, Van de Beek xxx, Bruno Fernandes xx, Mata x, Rashford xx, Martial xxx

Yedekler: de Gea, Lindelöf, Pogba, Cavani, Greenwood, Fred, James, Timothy Mensah, Ighalo, Williams, McTominay, Mengi

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Goller: Demba Ba (dk. 13), Visca (dk. 40) (Medipo Başakşehir), Martial (dk. 43) (Manchester United)

Sarı kart: Tuanzebe (Manchester United) - İSTANBUL

UEFA Şampiyonlar Ligi, Manchester United, Başakşehir, Demba Ba, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor UEFA Şampiyonlar Ligi: Medipol Başakşehir: 2 Manchester United: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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