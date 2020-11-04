UEFA Şampiyonlar Ligi: Medipol Başakşehir: 2 Manchester United: 1 (Maç sonucu)

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı İngiliz temsilcisi Manchester United'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada ceza yayı önünden Fernandes'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Mert oyun alanına çeldi.
81. dakikada orta alanda topla buluşan Gulbrandsen'in, Manchester United ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta savunma araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
90+2. dakikada Shaw'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Mehmet Topal'ın ters vuruşunda Epureanu, topu çizgiden çıkararak kornere gönderdi.
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Davide Massa xx, Filippo Meli xx, Stefano Alassio xx
Medipol Başakşehir: Mert xx, Rafael xxx, Skrtel xxx, Epureanu xx, Bolingoli xx, Aleksic xx, Berkay Özcan xx (Mehmet Topal dk. 87 ?), İrfan Can xx (Ponck dk. 90 ?), Visca xxx, Deniz xxx, Demba Ba xxx (Guldbrandsen dk. 79 x)
Yedekler: Volkan Babacan, Ahmet Kıvanç, Guiliano, Emre Kaplan, Enes Karakuş
Teknik Direktör: Okan Buruk
Manchester United: Henderson xx, Wan-Bissaka xx (Timothy Mensah dk. 76 x), Tuanzebe xx (McTominay dk. 46 x), Maguire xx, Shaw xx, Van de Beek xx (Pogba dk. 61 x), Bruno Fernandes xx, Mata x (Cavani dk. 61 x), Rashford xx (Greenwood dk. 76 x), Martial xxx
Yedekler: de Gea, Lindelöf, Fred, James, Ighalo, Williams, McTominay, Mengi
Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer
Goller: Demba Ba (dk. 13), Visca (dk. 40) (Medipo Başakşehir), Martial (dk. 43) (Manchester United)
Sarı kartlar: Tuanzebe (Manchester United), Skrtel (Başakşehir) - İSTANBUL
- Kaynak: İHA
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