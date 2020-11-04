UEFA Şampiyonlar Ligi: Medipol Başakşehir: 2 Manchester United: 1 (Maç sonucu)

Yedekler: de Gea, Lindelöf, Fred, James, Ighalo, Williams , McTominay, Mengi

Manchester United: Henderson xx, Wan-Bissaka xx (Timothy Mensah dk. 76 x), Tuanzebe xx (McTominay dk. 46 x), Maguire xx, Shaw xx, Van de Beek xx (Pogba dk. 61 x), Bruno Fernandes xx, Mata x (Cavani dk. 61 x), Rashford xx (Greenwood dk. 76 x), Martial xxx

81. dakikada orta alanda topla buluşan Gulbrandsen'in, Manchester United ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta savunma araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Medipol Başakşehir , sahasında karşılaştığı İngiliz temsilcisi Manchester United 'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.

Son Dakika: Medipol Başakşehir, evinde Manchester United 2-1 mağlup etti

ABD'deki başkanlık seçimlerinde herkes bu soruyu soruyor: Oylar eşit çıkarsa kim başkan olacak?