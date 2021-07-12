UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçları yarın başlayacak

Karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 1. eleme turu rövanşları, yarın ve 14 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

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Son Dakika: Türkiye'de 12 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 49 kişi vefat etti, 5 bin 404 yeni vaka tespit edildi

Kullanımı durdurulan Çin aşısının serisiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: Sadece 2 günlük tarih farkı var