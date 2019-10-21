Son Dakika Haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü hafta heyecanı başlıyor
Son Dakika Spor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü hafta heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü hafta heyecanı başlıyor

1 saat önce

Temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki 3'üncü maçında yarın saat 22.00'de Türk Telekom Stadı'nda İspanya ekibi Real Madrid ile karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü hafta heyecanı başlıyor, System.String[]

Temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki 3'üncü maçında yarın saat 22.00'de Türk Telekom Stadı'nda İspanya ekibi Real Madrid ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, grupta 1 puanla 3'üncü sırada yer alırken, rakibi Real Madrid ise aynı puanla son sırada bulunuyor.


Gruptaki diğer maç ise Belçika takımlarından Club Brugge ile Fransa temsilcisi PSG arasında yarın saat 22.00'de oynanacak.


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü haftanın maç programı ise şu şekilde:


YARIN:


A Grubu


22.00 Galatasaray - Real Madrid


22.00 Club Brugge - PSG


B Grubu


22.00 Olympiakos - Bayern Münih


22.00 Tottenham - Kızılyıldız


C Grubu


19.55 Shakhtar Donetsk - Dinamo Zagreb


22.00 Manchester City - Atalanta


D Grubu


19.55 Atletico Madrid - Bayer Leverkusen


22.00 Juventus - Lokomotiv Moskova


23 EKİM ÇARŞAMBA:


E Grubu


22.00 Salzburg - Napoli


22.00 Genk - Liverpool


F Grubu


22.00 Slavia Prag - Barcelona


22.00 İnter - Borussia Dortmund


H Grubu


19.55 Ajax - Chelsea


22.00 Lille - Valencia


G Grubu


19.55 RB Leipzig - Zenit


22.00 Benfica - Lyon

UEFA Şampiyonlar Ligi, Türk Telekom, Galatasaray, Real Madrid, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:11 
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