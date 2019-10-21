UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü hafta heyecanı başlıyor

Temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki 3'üncü maçında yarın saat 22.00'de Türk Telekom Stadı'nda İspanya ekibi Real Madrid ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, grupta 1 puanla 3'üncü sırada yer alırken, rakibi Real Madrid ise aynı puanla son sırada bulunuyor.



Gruptaki diğer maç ise Belçika takımlarından Club Brugge ile Fransa temsilcisi PSG arasında yarın saat 22.00'de oynanacak.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü haftanın maç programı ise şu şekilde:



YARIN:



A Grubu



22.00 Galatasaray - Real Madrid



22.00 Club Brugge - PSG



B Grubu



22.00 Olympiakos - Bayern Münih



22.00 Tottenham - Kızılyıldız



C Grubu



19.55 Shakhtar Donetsk - Dinamo Zagreb



22.00 Manchester City - Atalanta



D Grubu



19.55 Atletico Madrid - Bayer Leverkusen



22.00 Juventus - Lokomotiv Moskova



23 EKİM ÇARŞAMBA:



E Grubu



22.00 Salzburg - Napoli



22.00 Genk - Liverpool



F Grubu



22.00 Slavia Prag - Barcelona



22.00 İnter - Borussia Dortmund



H Grubu



19.55 Ajax - Chelsea



22.00 Lille - Valencia



G Grubu



19.55 RB Leipzig - Zenit



22.00 Benfica - Lyon