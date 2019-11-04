Son Dakika Haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor

6 saat önce

Bu sezon finaline İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta karşılaşmaları, yarın ve 6 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor, System.String[]

Bu sezon finaline İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta karşılaşmaları, yarın ve 6 Kasım Çarşamba günü oynanacak.


Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Galatasaray, bir puan elde ettiği A Grubu'ndaki 4. maçında çarşamba günü TSİ 23.00'te İspanya'nın Real Madrid ekibine konuk olacak.


Ligde 4. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:


Yarın:


20.55 Barcelona (İspanya) - Slavia Prag (Çekya)


20.55 Zenit (Rusya) - Leipzig (Almanya)


23.00 Napoli (İtalya) - Salzburg (Avusturya)


23.00 Liverpool (İngiltere) - Genk (Belçika)


23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Inter (İtalya)


23.00 Olympique Lyon (Fransa) - Benfica (Portekiz)


23.00 Chelsea (İngiltere) - Ajax (Hollanda)


23.00 Valencia (İspanya) - Lille (Fransa)


6 Kasım Çarşamba:


20.55 Bayern Münih (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan)


20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Juventus (İtalya)


23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Club Brugge (Belçika)


23.00 Real Madrid (İspanya) - Galatasaray


23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Tottenham (İngiltere)


23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)


23.00 Atalanta (İtalya) - Manchester City (İngiltere)


23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)

Çarşamba, İspanya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:51 
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