Son Dakika Haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarının programı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarının programı

7 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 4. hafta heyecanı yarın (salı) başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarının programı, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 4. hafta heyecanı yarın (salı) başlayacak.


Bu sezon finaline İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta karşılaşmaları, yarın ve 6 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi, İstanbul, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:39 
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