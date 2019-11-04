UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarının programı
7 saat önce
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 4. hafta heyecanı yarın (salı) başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 4. hafta heyecanı yarın (salı) başlayacak.
Bu sezon finaline İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta karşılaşmaları, yarın ve 6 Kasım Çarşamba günü oynanacak.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:39
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