UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı

Futbolda UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 5. hafta heyecanı yarın başlayacak.

Bu sezon finaline İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta karşılaşmaları, yarın ve 27 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Galatasaray, 4 maçta 1 puan elde ettiği A Grubu'nda yarın TSİ 20.55'te Belçika'nın Club Brugge ekibini ağırlayacak.

Ligde 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.55 Galatasaray - Club Brugge (Belçika)

20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Bayer Leverkusen (Almanya)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Bayern Münih (Almanya)

23.00 Tottenham (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Atalanta (İtalya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23.00 Manchester City (İngiltere) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

23.00 Juventus (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya)

27 Kasım Çarşamba:

20.55 Zenit (Rusya) - Olympique Lyon (Fransa)

20.55 Valencia (İspanya) - Chelsea (İngiltere)

23.00 Liverpool (İngiltere) - Napoli (İtalya)

23.00 Genk (Belçika) - Salzburg (Avusturya)

23.00 Barcelona (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)

23.00 Slavia Prag (Çekya) - Inter (İtalya)

23.00 Leipzig (Almanya) - Benfica (Portekiz)

23.00 Lille (Fransa) - Ajax (Hollanda)